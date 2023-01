Były trener Jana Błachowicza ostro o walce z Ankalaevem. Przerwał milczenie i... Nie gryzł się w język!

Mariusz Pudzianowski wyzwany do walki! Zaskakująca propozycja, to będzie jego kolejny rywal?

Tak niewiele zabrakło, by Jan Błachowicz odzyskał tytuł mistrza organizacji UFC w kategorii półciężkiej. Starcie z Magomedem Ankalaevem dostarczyło wielkich emocji. Każdy z sędziów patrzył na to starcie zupełnie inaczej. Ostatecznie arbitrzy punktowali ją na... niejednogłośny remis. Jan Błachowicz przyznał, że czuł wielki niedosyt po tym starciu. - Dziwne uczucie… Nie mogę się smucić, bo nie przegrałem, ale nie mogę się też cieszyć, bo nie wygrałem. Było blisko, zabrakło dwóch czy trzech kopnięć. Gdybym obronił jedno obalenie więcej, to decyzja mogła iść na moją stronę - przyznał Błachowicz w rozmowie z "Super Expressem".

Robert Jocz udzielił szczerego wywiadu Filipowi Lewandowskiemu. W rozmowie na YouTube przyznał, że rozegranie taktyczne tego pojedynku nie było najlepsze. Co więcej, stwierdził, że z nim w narożniku pas znalazłby się w Polsce.

- Pierwsze trzy rundy były dobre, nawet bardzo dobre, a w dwóch oddał to co wypracował w poprzednich. Oceniam to najbardziej łagodnie jak mogę, taktycznie nie było to dobrze rozegrane. W mojej opinii gdybym ja tam był to pas byłby w Polsce. W tej chwili nie rozmawiamy ze sobą, nie mamy kontaktu, ale to nie oznacza, że któregoś dnia nie usiądziemy i pogadamy. Nie jest to wykluczone - powiedział były trener Jana Błachowicza.

Robert Jocz był trenerem Jana Błachowicza do lipca ubiegłego roku, gdy zdecydował się opuścić Warszawskie Centrum Atletyki. Obecnie prowadzi klub Skra Sport - również w Warszawie. Głównym trenerem Jana Błachowicza jest obecnie Anzor Azhiev, były zawodnik KSW, który nie poleciał do USA z powodu problemów z wizą.

Jan Błachowicz - bilans, osiągnięcia

Jan Błachowicz stoczył 39 pojedynków w MMA. Wygrał 29 walk, przegrał 9 z nich, a ostatnie starcie zakończyło się remisem. Pas mistrza UFC zdobył we wrześniu 2020 roku. Stracił go w Abu Zabi w październiku 2021 roku po walce z Gloverem Teixeirą.