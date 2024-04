Ciarki nas przeszły na widok tego, co zrobił ze sobą Arkadiusz Tańcula. Różnica przeraża, jego ciało zmieniło się diametralnie

Udział w turnieju K1 podczas lutowej, jubileuszowej gali FAME 20 wymagał od Arkadiusza Tańculi ogromnego wysiłku. Ab zmierzyć się z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką i dołączyć do grona zawodników, którzy zmierzyli się w turnieju, "Aroy" musiał zejść do 80 kilogramów. O ile udało mu się to zrobić, to wiele osób mocno zastanawiało się, czy z zawodnikiem FAME MMA wszystko w porządku, a on sam po przegranej już w pierwszej rundzie oficjalnie ogłosił, że nigdy więcej nie ma zamiaru schodzić do tak niskiej dla siebie wagi. Przed starciem z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na PRIME MMA 8, Tańcula postanowił porównać, jak wyglądał przed FAME 20 i teraz. Różnica może przerazić wielu internautów.

- A ja się dziwiłem, gdy ludzie pytali mnie czy na pewno wszystko z moim zdrowiem ok…. Jak patrzę na to porównanie to już mnie nie dziwi 😅 -2 miesiące i 16kg różnicy. Nigdy więcej nie zejdę do 80kg! - rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Arkadiusz Tańcula porównując, jak wiele zmieniło się w jego życiu i wyglądzie w zaledwie kilka tygodni.

Gwiazdor FAME MMA i kolejny rywal Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego przyznał jednak, że jego powrót do tak niskiej dla siebie wagi jest możliwy tylko i wyłącznie, jeśli będzie musiał zmienić diametralnie swój wygląd do oskarowej roli w filmie. Do walki jednak nie ma zamiaru schodzić w przyszłości tak nisko z wagą.