Igrzyska olimpijskie oficjalnie rozpoczną się 26 lipca, na kiedy zaplanowano ceremonię otwarcia, ale w niektórych dyscyplinach rywalizacja ruszyła już dwa dni wcześniej. Między innymi w piłce nożnej, która jest najbliższa legendarnemu Zico. Jeden z najlepszych brazylijskich piłkarzy w historii nawet w wieku 71-lat pozostaje aktywny i udał się do Paryża jako członek olimpijskiej delegacji Brazylii. Niestety, już dzień przed oficjalnym rozpoczęciem igrzysk padł ofiarą kradzieży. Do przestępstwa doszło po wejściu Zico do taksówki.

Legendarny piłkarz okradziony przed startem IO Paryż 2024. Straty o wartości mieszkania

O skandalicznej sytuacji poinformował "Le Parisien". Wszystko wydarzyło się w czwartek na jednej z ulic francuskiej stolicy. Zico wyszedł wieczorem z hotelu i wsiadł do taksówki. W trakcie postoju podeszło do niej dwóch mężczyzn. Jeden z nich zagadał kierowcę, odwracając uwagę, a w tym czasie jego wspólnik zabrał teczkę z tylnego siedzenia. Ta należała właśnie do Zico i zawierała prawdziwe kosztowności. Dziennikarze szacują, że jej zawartość wynosiła ok. 500 tysięcy euro!

Legendarny piłkarz stracił zegarek luksusowej marki Rolex, naszyjnik z diamentami, a także gotówkę. Cała sprawa została zgłoszona francuskim służbom, jednak wciąż nie udało się odnaleźć złodziei. Podczas igrzysk w Paryżu Francuzi wprowadzili szczególne środki bezpieczeństwa, ale już przed oficjalnym rozpoczęciem tej wielkiej imprezy doszło do kilku skandalicznych incydentów. Zico jest jedną z ofiar, podobnie jak piłkarze reprezentacji Argentyny czy jeden z australijskich kolarzy.