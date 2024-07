Paryż 2024. Jakub Kochanowski: Egipt to przeciwnik o klasę słabszy od nas, ale...

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 oficjalnie rozpoczęte! W stolicy Francji przez wiele godzin fani mogli podziwiać wybitnych sportowców z całego świata, którzy podczas oficjalnej parady płynęli Sekwaną przy dziesiątkach tysięcy kibiców. Niestety, zawodnicy i fani mokli w fatalnych warunkach pogodowych. Dotknęło to także Polaków. Uprzykrzyło to również odbiór widzom zgromadzonym przed telewizorami. Ale nie dotknęło to wszystkich krajów…

Opady deszczu znacząco uprzykrzyły sposób oglądania oficjalnej parady sportowców. Fani z wielu krajów świata mogli podziwiać swoich zawodników w znakomitej jakości, mimo poważnej ulewy. Nie możemy tego powiedzieć o Polakach.

Podczas transmisji na żywo z płynięcia przez sportowców na statkach rejsowych przez Sekwanę część kibiców musiała mocno wytężać wzrok. Z naszą reprezentacją płynęli Filipińczycy i Portorykańczycy. Ich zbliżenia wyglądały znakomicie. W przypadku Polaków było już zupełnie inaczej. Cały obiektyw pokryty był wodą, przez co trudno było dopatrzeć się jakichkolwiek szczegółów...

