Paryż 2024. Jakub Kochanowski: Egipt to przeciwnik o klasę słabszy od nas, ale...

Polscy siatkarze w sobotę 27 lipca o godzinie 17 rozpoczną walkę w turnieju olimpijskim. Ich rywalem będzie reprezentacja Egiptu, rywal zdecydowanie najsłabszy - przynajmniej teoretycznie - w grupie. Potem Biało-Czerwoni zagrają z Brazylią i Włochami. Wyniki meczów w grupie i pozycje w tabeli zdecydują o zestawie par w 1/4 finału.

Jakub Kochanowski przed meczem z Egiptem zapewnia, że polski zespół jest dobrze przygotowany do turnieju olimpijskiego. - Mogę powiedzieć za całą grupę, że czujemy się gotowi i czujemy się w formie - powiedział nasz środkowy. - Jesteśmy coraz bardziej wypoczęci i myślę, że pokażemy na co nas stać. Igrzyska to pod względem organizacyjnym bardzo oryginalna impreza, ale byliśmy na to gotowi i wiedzieliśmy, że trzeba trochę więcej czasu poświęcić na rzeczy, które na innych turniejach były od ręki. Myślę, że to nie jest dla nas żaden problem - stwierdził Jakub Kochanowski, a pytany o sobotni mecz, dodał: - Egipt to na pewno przeciwnik klasę słabszy od nas, co jest tylko dla nas dodatkowym obciążeniem, bo musimy skupić na tym meczu, na własnej dyspozycji i utrzymać pełną koncentrację na przestrzeni całego spotkania. Trzeba zagrać na swoim dobrym poziomie - zakończył Kuba Kochanowski.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Kto jest na zdjęciu? Dopasuj nazwisko sportowca do fotografii Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kto jest na tym zdjęciu? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Magda Linette Dalej