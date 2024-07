Co za pech!

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu podzieliła internautów. Nie brakowało wielkich zachwytów, nie brakowało również krytyków. To jednak już tylko historia! Fani, którzy bacznie obserwowali to wyjątkowe wydarzenie, szybko dostrzegli ogromną wpadkę, której Francuzom nie udało się uniknąć. Wtopa obiegła social-media i stała się jednym z powodów do żartów.

IO Paryż 2024: Ogromna wpadka podczas ceremonii otwarcia

Jednym z najważniejszych momentów Igrzysk Olimpijskich jest oczywiście uroczyste zawieszenie flagi olimpijskiej na jednym z masztów. Kibice momentalnie dostrzegli, że w tym momencie doszło do poważnej wtopy. Przez dłuższą chwilę nie była ona jednak wyraźnie widoczna.

W mediach społecznościowych szybko jednak pojawiły się ujęcia pokazujące, że flaga olimpijska została zawieszona… na odwrót. Mimo braku początkowej pewności, czy flaga nie została powieszona w poprzek, internauci szybko upewnili się, że doszło do wpadki.

Have they raised the flag upside down? #OpeningCeremony pic.twitter.com/0jxDT0qPZB— Tom Freeman (@SnoozeInBrief) July 26, 2024