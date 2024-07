Don Kasjo bez ogródek o Tomaszu Adamku. Takich słów nikt się nie spodziewał! Nie oszczędzał go

To, co znajduje się w domu Pudzianowskiego sprawi, że wielu szczęka spadnie do samej ziemi. Nie często się takie widuje

Gala FAME 22 na Stadionie Narodowym zbliża się wielkimi krokami. Już 31 sierpnia w klatce pojawią się nie tylko popularni celebryci, ale także gwiazdy sportu. W jednym z ogłoszonych pojedynków Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski zmierzy się z byłym mistrzem świata w boksie Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem. Niewykluczone, że do klatki wejdzie także inny były czempion Tomasz Adamek. Według plotek, jego rywalem może być Kasjusz „Don Kasjo” Życiński.

Don Kasjo vs Adamek na Narodowym? Kasjusz komentuje plotki!

„Don Kasjo” zapytany przez „Super Express” o potencjalny pojedynek na FAME 22 przyznał, że rozmowy wciąż trwają, ale na razie brakuje konkretów.

- Oni rozmawiają dalej. Mają jakieś problemy, ale na Narodowym na pewno się pojawię, choćby żeby obejrzeć galę. A czy w roli zawodnika? To zobaczymy – przyznał wprost.

Po chwili dodał, że w grę wchodzi nie tylko Tomasz Adamek, ale także inny zawodnik. Nie chciał jednak ujawniać konkretów. Gorzko odniósł się także do samego Adamka. Nie szczędził słów na temat formy potencjalnego przeciwnika.

- Dużo jest rozmów, wiele osób czeka na ten pojedynek. Jakby miało do tego dojść, robię siłownię. Nienawidzę tego, ale to robię. Przekonał mnie i to czuję! (…) Siłowni nigdy nie robiłem, dziękuję Mateuszowi Milowi za pomoc. Niczego nie mam jeszcze podpisanego. Nie wiem, czy miałbym walczyć z tym taksówkarzem czy z kimś innym, zobaczymy. Wierzę, że jestem w stanie Adamka trafić i znokautować. Jeśli nie oszczędzał Bandury, to jest w kiepskiej formie. Naprawdę ponoć ma problemy z alkoholem, że dużo go nadużywa. Przygotowałbym się solidnie i jeśli ta walka miałaby się odbyć, chciałbym wiedzieć o niej jak najszybciej – powiedział.

Cała rozmowa z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim po konferencji PRIME MMA 9 jest do obejrzenia poniżej.