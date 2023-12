Ewa Brodnicka w skąpej czerwonej bieliźnie. Nie zostawiła wiele wyobraźni. Jednym zdjęciem rozgrzała nas jak kaloryfer

FAME MMA podjęło ostateczną decyzję w sprawie Boxdela! Wraca do federacji w roli włodarza, to już postanowione

Ewa Brodnicka od lat cieszy się uznaniem kibiców. Rozpoznawalność zyskała jako świetna pięściarka, która zdobyła i pięciokrotnie broniła mistrzostwo świata WBO. Już wtedy fani się nią zachwycali, na co składały się m.in. kontrowersyjne i odważne stroje zakładane przez "Kleo" podczas ważeń. Ta tradycja jest też podtrzymywana we freak fightach, gdzie 39-latka od pewnego czasu kontynuuje swoją karierę. Decyzja o przejściu do tej odmiany MMA przyniosła jej zastrzyk fanów, którzy podziwiają ją nie tylko w klatce. Także poza nią Brodnicka potrafi zachwycić! W swoim ciele czuje się znakomicie i w pełni z tego korzysta, o czym świadczy m.in sprzedaż gorących zdjęć w internecie.

Ewa Brodnicka w skąpej bieliźnie. Jednym zdjęciem rozgrzała niczym kaloryfer!

Od pewnego czasu Brodnicka działa na popularnym portalu Onlyfans. Z założenia jest on platformą dla dorosłych, którzy płacą za ekskluzywne zdjęcia i nagrania ulubionych kobiet lub mężczyzn. 39-latka świetnie odnalazła się w takiej działalności i fani chętnie wykupują jej publikacje. Była pięściarka od czasu do czasu zachęca ich do tego za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie także udostępnia gorące zdjęcia, choć są one bardziej przystępne i dostosowane do regulaminu. Ostatnio pokazała się w skąpej czerwonej bieliźnie.

Brodnicka opublikowała na Instagramie dawne zdjęcie. Postanowiła wrócić do czasów, gdy wyglądała zdecydowanie inaczej, a wielką różnicę robiła jej grzywka. Jednak już wtedy chętnie prezentowała swoje wysportowane ciało, o czym świadczy sesja w seksownej bieliźnie. Czerwony komplet zakrywał naprawdę niewiele i idealnie podkreślał wysportowaną sylwetkę "Kleo". Szczególnie uwypuklone były jej pośladki, na których się opierała!