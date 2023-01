FAME MMA ogłosiło ważną wiadomość. Organizacja postanowiła z tym skończyć! "Rozmowy nie przynoszą rezultatów"

Maja Staśko z kolejnym pomysłem na walkę! Wplątali w to... Andrzeja Gołotę. Aktywistka została sprowadzona na ziemię

Mariusz Pudzianowski ma ogromną zagwozdkę! To pytanie nie daje mu spokoju, musiał zwrócić się do fanów

Arkadiusz Tańcula pozwany! Dokument na 150 stron "No spotkamy się oczywiście w sądzie" [TYLKO U NAS]

Kolejny raz zagotowało się podczas konferencji przed galą FAME MMA 17. 3 lutego w Krakowie Amadeusz Ferrari zmierzy się z niepokonanym pięściarzem Kamilem Łaszczykiem. Do akcji znów wkroczył m.in. Alan Kwieciński czy znajomy Ferrariego Adam Okniński. Zagotowało się między nimi z powodu wyzwisk, które padały pod adresem freak-fightera. FAME MMA zdecydowało się ostro zareagować w kwestii używania tematu konfidenctwa i tzw. "60-tek".

Artur Szpilka dopiero po latach wyjaśnił historię ze Śnieżką i GOPR-em! Nieznane kulisy dawnej afery, tak było naprawdę

FAME MMA ogłosiło ważną wiadomość. "Nie jesteśmy Towarzystwem Cybergitów"

FAME MMA ogłosiło koniec z korzystaniem podczas wydarzeń organizacji tych określeń. - PRZESTAŃCIE WYZYWAĆ LUDZI OD KONFIDENTÓW I SZEŚĆDZIESIĄTEK!!! Skończcie z tym więziennym żargonem. Na litość boską, w FAME 90% zawodników to influencerzy między 20 a 35, którzy mają co najwyżej kilka mandatów na koncie. Nie jesteśmy Towarzystwem Cybergitów. Taka narracja jest szkodliwa, a młodzi zaczynają tego nadużywać. Doprowadzicie do sytuacji, w której nastolatkowie będą bali się mówić rodzicom o tym, że ktoś ich napadł, zaatakował… bo przecież mogą zostać KONFIDENTEM lub SZEŚĆDZIESIĄTKĄ - czytamy w obszernym wpisie w mediach społecznościowych.

Organizacja ogłosiła, że nie chce być platformą do szerzenia takich zachowań. - NIE CHCEMY BYĆ PLATFORMĄ DLA TEGO TYPU ZACHOWAŃ. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym z niektórymi zawodnikami, ale rozmowy nie przynoszą rezultatów. OD DZIŚ KONIEC! Traktujcie to jako OFICJALNE OŚWIADCZENIE FEDERACJI - kończą wpis.

Maja Staśko z kolejnym pomysłem na walkę! Wplątali w to... Andrzeja Gołotę. Aktywistka została sprowadzona na ziemię

Kiedy gala FAME MMA 17?

Gala FAME MMA 17 odbędzie się 3 lutego 2023 roku w krakowskiej Tauron Arenie. W walce wieczoru Amadeusz Ferrari zmierzy się z Kamilem Łaszczykiem. Podczas gali zaprezentują się także m.in. YouTuberzy Mandzio i Gimper, Marcin Wrzosek czy Piotr Szeliga. Ruszyła sprzedaż biletów na ebilet.pl. Transmisja w systemie PPV na FAMEMMA.tv!

Sonda Fame MMA 17 - która walka jest najciekawsza? Arkadiusz Tańcula - Maksymilian Wiewiórka Wacław Wac Toja Osiecki - Sebastian Alterboy Fabijański Marcin Polish Zombie Wrzosek - Piotr Szeli Szeliga Cezary Czarmagedon Jóźwik - Tomasz Gimper Działowy Łukasz Mandzio Samoń - Karol Karolek Dąbrowski Michał Boxdel Baron - Paweł Prezes FEN Jóźwiak Klaudia Sheeya Kołodziejczyk - Wiktoria Viki Jaroniewska Amadeusz Ferrari Roślik - Kamil Szczurek Łaszczyk Filip Filipek Marcinek - Robert Karaś