Jan Błachowicz w końcu mógł to powiedzieć. Wieści, które błyskawicznie się rozeszły. To już pewne!

Jan Błachowicz ostatni raz w klatce pojawił się w lipcu, kiedy skrzyżował rękawice z Alexem Pereirą. Pojedynek, który był przepustką do walki o pas mistrzowski UFC nie potoczył się po myśli reprezentanta Polski. Pojedynek co prawda był wyrównany, ale sędziowie zadecydowali o zwycięstwie Brazylijczyka. Werdykt nie wszystkim się spodobał i wielu ekspertów uważało, że to Błachowicz wygrał walkę.

Błachowicz wraca do treningów. Dobre wiadomości

Decyzja była jednak nieodwołalna i Polak ponownie oddalił się od walki o pas. Błachowicz nie zamierza jednak składać broni i zapowiada powrót do klatki. Ten nieco się odsunął w czasie, a spowodowane było to konieczną operacją, jaką niedawno przeszedł zawodnik. Zabieg spowodował, że nie mógł trenować na pełnych obrotach, ale do zdrowia wrócił szybko.

W mediach społecznościowych Błachowicz poinformował, że może trenować już na sto procent. - Łokieć wyleczony. Jestem gotowy, aby stawić czoła kolejnemu wyzwaniu! - napisał Cieszyński Książę na Instagramie. Niewykluczone, że Błachowicz do walki w UFC wróci już na przełomie 2023 i 2024 roku.