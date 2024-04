Joanna Jędrzejczyk skomentowała występ Adamka w FAME MMA. Jednoznaczne słowa byłej mistrzyni UFC

Joanna Jędrzejczyk zabrała głos na temat walki Tomasza Adamka

Joanna Jędrzejczyk w czerwcu 2022 roku dość niespodziewanie zakończyła karierę w MMA. Polka nie miała najlepszych wyników od kilku lat, jednak z pewnością mogłaby liczyć jeszcze na ciekawe, lukratywne walki. Postanowiła skupić się jednak na innych aspektach życia i z pewnością się nie nudzi, co podkreśla często w wywiadach. Teraz postanowiła skomentować fakt, że prawdziwy weteran polskich sportów walki Tomasz Adamek wciąż walczy i zdecydował się na dołączenie do FAME.

Tak Joanna Jędrzejczyk postrzega Tomasza Adamka

Joanna Jędrzejczyk całkiem niedawno ujawniła, że sama dostała ofertę od wspomnianego FAME, lecz nie jako zawodniczka, a inwestorka. Na ofertę nie przystała, ale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki to jest biznes. Teraz w rozmowie z Karolem Garncarzem skomentowała fakt, że sam Tomasz Adamek postanowił bić się pod szyldem FAME MMA i już niedługo zmierzy się na FAME 21 z Patrykiem „Bandurą” Bandurskim. Nie skrytykowała jego decyzji, choć otwartych słów pochwały też nie było.

Była mistrzyni UFC wypowiedziała się o Adamku przede wszystkim z ogromnym szacunkiem. – Jeżeli to czuje, chce to robić i ma taką potrzebę… No dla mnie Tomasz Adamek będzie przede wszystkim wielkim, polskim pięściarzem z lat młodzieńczych. Nie ważne co zrobi, pozostanie dla mnie idolem z lat dzieciństwa – podkreśliła wyraźnie „JJ”.