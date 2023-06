i Autor: Instagram/joannajedrzejczyk Joanna Jędrzejczyk

Wakacyjne zdjęcia

Joanna Jędrzejczyk wyskoczyła z ubrań i niczym się nie krępowała. Tak naprawdę wygląda ciało 35-latki

Tomasz Piechna 7:12

Joanna Jędrzejczyk lubi być w stałym kontakcie ze swoimi fanami, którzy chętnie dowiadują się, co słychać u byłej mistrzyni UFC. Choć reprezentanta Polski zapowiedziała, że do klatki już nie wróci, jej grono sympatyków nie zmniejsza się. A sama "JJ" korzysta ze sportowej "emerytury" i czerpie z życia pełnymi garściami. Ponadto niezmiennie utrzymuje świetną sylwetkę, co widać na najnowszych zdjęciach.