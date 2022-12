KSW 77 TV TRANSMISJA NA ŻYWO. KSW 77: Gdzie obejrzeć dzisiaj Pudzianowski – Khalidov? KSW 77 STREAM ONLINE LIVE 17.12

Pudzianowski vs Khalidov RELACJA NA ŻYWO: Coraz bliżej wielkiej walki Pudzianowski vs Khalidov na KSW 77! [WYNIK]

XTB KSW 77: Pudzianowski - Khalidov TV TRANSMISJA NA ŻYWO Gdzie obejrzeć KSW 77 w TV dzisiaj NA ŻYWO 17.12

Ibragim Chuzhigaev zadebiutował w KSW w styczniu tego roku. Podczas gali KSW 66 zmierzył się z wieloletnim mistrzem wagi półciężkiej, Tomaszem Narkunem i postawił mu niesamowicie ciężkie warunki. Ostatecznie po bardzo wymagającym, pięciorundowym pojedynku, Chuzigaev odebrał tytuł wagi półciężkiej najdłużej panującemu czempionowi w historii federacji.

Mamed Khalidov ŻONA Kim jest Ewa Khalidov, żona Mameda? Ile mają dzieci i jak się poznali? ZDJĘCIA

Teraz Chuzhigaev zmierzy się z Ivanem Erslanem w trzeciej walce wieczoru, swojej pierwszej w obronie tytułu. Ibragim zdaje sobie sprawę z przewagi gabarytów po stronie Chorwata, ale podchodzi do tego na spokojnie. Ivan to wielki chłop, który macha swoimi ciężkimi rękami i dąży do skończenia walki przed czasem. Lubi się bić w stójce i to tyle. To jest waga półciężka, im większy gość, tym głośniej upada. Nie obawiam się go i będę na sto procent gotowy. Walka będzie widowiskowa i to ja ją wygram – twierdzi pewny siebie zawodnik.

Gdzie gala KSW 77? Transmisja TV, stream online

Zgoła inne plany ma Erslan. Co ciekawe chorwacki fighter również walczył z Narkunem w 2020, ale musiał uznać wyższość ówczesnego czempiona wagi półciężkiej. Twierdzi jednak, że nie ma to żadnego znaczenia w kontekście sobotniego pojedynku.

Mariusz Pudzianowski został zapytany o ostatnią randkę. Wymowna odpowiedź, wszyscy zaczęli się śmiać

W walce z Narkunem, mimo zwycięstwa Chuzhigaev nie pokazał niczego wyjątkowego. Moim zdaniem spokojnie mogę go pokonać. Największymi atutami mojego rywala są jego dzikość, chaotyczność i nieprzewidywalność, ale kiedy za bardzo angażuje się w ciosy, odsłania wiele miejsc, w które można go trafić. Zamierzam to wykorzystać i go znokautować. Powymieniajmy się ciosami i zobaczmy, kto padnie pierwszy Ibragim! – apeluje do przeciwnika Chorwat.

Transmisja z KSW 77 zaplanowana jest na sobotę 17 grudnia 2022 roku. Początek o godzinie 19:00. Transmisja z KSW wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay, zarówno w aplikacjach mobilnych na stronie internetowej, a także w aplikacjach na telewizorach. Relacja live z wydarzenia na sport.se.pl, zapraszamy serdecznie!

Sonda Kto wygra starcie Mamed Khalidov - Mariusz Pudzianowski? Mamed Pudzian