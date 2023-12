Marcin Najman o krok od wywołania burzy przed świętami. Na to nie zdecydowałoby się wielu! Szczere wyznanie

Wyjątkowy świąteczny okres nadchodzi wielkimi krokami. Dla wielu święta Bożego Narodzenia to najwspanialszy okres w roku. Do tego grona z pewnością należy Marcin "El Testosteron" Najman. Czołowy polski freak-fighter szykuje się do kolejnego pojedynku - rewanżu z Adrianem Ciosem. Zanim jednak do niego dojdzie, obaj zasiądą do świątecznego stołu.

Adrian Cios chce zrobić krzywdę Najmanowi. Masakryczna zapowiedź. Najman zaczął rzucać bluzgami

Ulubione świąteczne danie? Marcin Najman zaskoczył wszystkich

Marcin Najman, który niedawno okrzyknął się "Cesarzem Polskich Freak-Fightów", zdecydował się opowiedzieć przed świętami o swoich ulubionych potrawach i planach na nadchodzący czas. Najbardziej zaskakująca może się wydawać jego ulubione danie wigilijne. Dla wielu to pierogi, barszcz lub krokiety.

"El Testosteron" postawił jednak na zupełnie inne danie. - Ulubione danie wigilijne? Zupa grzybowa - przyznał na jednej z grafik, która promuje jego zbliżające się starcie.

Mnóstwo osób nie zgodziłoby się z tym wyborem, ale każdy ma prawo do własnego gustu.

Co ciekawe, zdaniem Najmana, najlepszym prezentem byłoby zdrowie dla bliskich, a tegorocznego Sylwestra planuje spędzić na domówce z przyjaciółmi.