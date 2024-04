i Autor: Sebastian Wielechowski Mariusz Pudzianowski

Ale hit

Mariusz Pudzianowski pokazał się publicznie w stroju ogra. Zobaczyły to miliony! Fani oszaleli w komentarzach

Bartosz Olszewski 15:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mariusz Pudzianowski udowadniał wielokrotnie, że ma wielki dystans do swojej osoby. Słynie z pokazywania śmiesznych zdjęć i memów na swój temat. „Pudzian” od dawna potrafi z siebie żartować. Zrobił to kolejny raz! Po latach przypomniał fanom, jak paradował publicznie w stroju ogra w popularnym telewizyjnym show. Zobaczyły to miliony. Fani od razu oszaleli w komentarzach.