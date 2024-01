i Autor: MARCIN SMULCZYNSKI / SE/ EAST NEWS Mariusz Pudzianowski

Martin Lewandowski mocno reaguje na plotki wiążące Pudzianowskiego z FAME MMA. Stanowisko szefa KSW może zaskoczyć wielu fanów!

Jacek Ogiński 13:14

Mariusz Pudzianowski to jedna z największych gwiazd MMA w Polsce, choć oczywiście nie wywodzi się on ze sportów walki, a z typowo siłowych zawodów strongman. „Pudzian” powoli zbliża się do 50-tki, ale jeszcze nie rezygnuje z walki i kolejną powinien stoczyć już niedługo. Pojawiły się plotki, że może on stać się bohaterem głośnego transferu z KSW do FAME MMA. Sytuację tę najpierw skomentowała freak-fightowa federacja, a teraz odniósł się do niej także szef KSW, Martin Lewandowski.