Na tym zdjęciu noga Mariusza Pudzianowskiego wygląda jak kopyto! Przecież to nie do pomyślenia!

Mariusz Pudzianowski to z pewnością jeden z najbardziej medialnych sportowców w naszym kraju. Jedną stroną jego popularności są szczere, pełne charyzmy wypowiedzi. Z drugiej strony jednak sam dba o swój wizerunek. "Pudzian" jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych i w zasadzie nie ma dnia, by nie poinformował fanów o tym, co się u niego wydarzyło lub nie uraczył ich zdjęciem sprzed lat. Ostatnio opublikował właśnie fotkę ze starych czasów. Wtedy występował jeszcze w zawodach strongmanów i wyglądał jeszcze potężniej niż dzisiaj. Pudzianowski musiał pompować ciało do granic wytrzymałości, by nosić piekielnie ciężkie kule czy... pchać samolot. Nic dziwnego, że wszystkie partie jego mięśni wyglądały zupełnie inaczej niż u przeciętnego Polaka.

Jakub Wawrzyniak po raz pierwszy skomentował nadchodzącą walkę z Tomaszem Hajto. "Byłem zaskoczony jego postawą"

Szokujące zdjęcie nogi Pudzianowskiego

Na zdjęciu, które sam autor na Instagramie podpisał "Parę kg wcześniej" Pudzianowski pozuje przy luksusowym, czarnym samochodzie. W samych slipkach bez cienia zawstydzenia prezentuje wszystkie mięśnie. Widać oczywiście ogromny biceps oraz wyrzeźbiony tors, ale to nie wszystko. Uwagę zwracają nogi siłacza. Mariusz Pudzianowski miał wtedy naprawdę imponującej wielkości uda. Na nich rysowały się wyraźnie żyły. To nie jest codzienny widok i fani w komentarzach byli zgodni, że taka forma musiała być efektem niezwykle ciężkiej i mozolnej pracy przez lata.

Najpiękniejsza polska zawodniczka MMA pokazała się z głębokim dekoltem. Aż odebrało nam mowę, gorące zdjęcie