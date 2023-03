Nie do wiary, ile obecnie waży Krzysztof Radzikowski! Jeszcze niedawno miał 150 kg, a teraz... taka przemiana to marzenie wielu

Walka Marcina Wrzoska z Piotrem Szeligą była jedną z tych, które elektryzowały sporą część kibiców freak-fightowej organizacji. Niestety, starcie na FAME 17 zakończyło się przedwcześnie, z powodu fatalnej kontuzji, jakiej doznał "The Polish Zombie" podczas upadku na matę. Po tym, jak zawodnik FAME MMA udał się do szpitala, gdzie został objęty opieką medyczną szybko okazało się, że na szczęście nie doszło do złamania. To jednak nie oznacza, że "The Polish Zombie" nie będzie potrzebował operacji.

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Marcina Wrzoska. Zawodnikowi FAME MMA grozi operacja

Niespełna miesiąc po walce na FAME 17, Marcin Wrzosek postanowił podzielić się najnowszymi informacjami na temat swojej kontuzjowanej ręki po tym, jak udał się na konsultację do jednej z warszawskich klinik. Okazuje się, że najpierw Wrzoska czeka USG, które ma potwierdzić postawioną diagnozę, a po nim być może konieczna będzie operacja.

Operacja Marcina Wrzoska nieunikniona? Najnowsze wieści o stanie zdrowia gwiazdora FAME MMA po fatalnej kontuzji na FAME 17

- Doszło do urazowego zwichnięcia łokcia z uszkodzeniem więzadeł (...) Ten łokieć wydaje się, że jest niestabilny, jeszcze będziemy weryfikować to w badaniu USG. Jeśli wyjdzie potwierdzenie takiego rozpoznania, to będziemy się skłaniać do leczenia operacyjnego. - dr Olaf Szuba, do którego udał się zawodnik FAME MMA w opublikowanym na YouTube krótkim materiale. Na razie nie wiadomo, ile może potrwać przerwa Marcina Wrzoska od walk i zależeć ona będzie od tego, czy "The Polish Zombie" poddany zostanie operacji.