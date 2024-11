Radzikowski udostępnił zdjęcie z partnerką. Osłupieliśmy, widząc ten komentarz

Krzysztof Radzikowski chętnie komentuje jednak wydarzenia ze świata sportów walki, a zdarza się, że prowadzi wywiady z postaciami z tego środowiska. Sam ze sportem jest już mniej związany, przynajmniej jeśli chodzi o starty w zawodach – czy to w strongmanach, czy to we freak-fightach, gdzie Radzikowski zapowiadał się na wielką gwiazdę, a ostatecznie stoczył tylko jeden pojedynek. Z pewnością wpływ na to może mieć fakt, że obecnie „Radzik” zdecydowanie bardziej skupia się na swojej rodzinie, która w ostatnich latach znacznie się powiększyła. W 2021 roku na świat przyszedł syn gwiazdora „Gogglebox” oraz jego ukochanej Michaliny Pyszkiewicz, a parę miesięcy temu parze urodziła się córeczka. Na profilu byłego strongmana na Instagramie dominują właśnie materiały związane z jego partnerką oraz dziećmi.

Jeszcze parę lat temu Krzysztof Radzikowski nie publikował zdjęć ze swoją ukochaną. To się jednak zmieniło i na profilu byłego strongmana zaczęły pojawiać się zdjęcia nie tylko z synem, ale także i partnerką „Radzika”, a teraz także z córeczką. Tym razem Krzysztof Radzikowski postanowił pochwalić się fotką ze wspólnej wycieczki z ukochaną. Wśród wielu komentarzy pozdrawiających parę pojawił się jeden, który mocno uderza w Michalinę Pyszkiewicz.

Internauta sugeruje, że ukochana Radzikowskiego nie pomaga mu w domu!

Jeden z komentujących zaczął zadawać nachalne pytania o partnerkę Krzysztofa Radzikowskiego. – Ona coś w ogóle umie zrobić? Ugotować? Posprzątać itd? Czy tylko kasę doić? – napisał użytkownik Instagrama, nie wiadomo czemu zakładając, że partnerka byłego strongmana nie udziela się w codziennych obowiązkach. Sam Radzikowski w żaden sposób nie odniósł się do tego komentarza i trudno mu się dziwić.

