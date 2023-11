Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z Mamedem Khalidovem! Nie do wiary, gwiazdor KSW bardzo się zmienił

Nie do wiary, co stało się z Pawłem Bombą! "Scarface" nie próżnuje. Ogromna zmiana

Pomimo upływu lat Mamed Khalidov dalej może nazywać się jedną z największych gwiazd federacji KSW, zaliczając się przy tym już do ikon polskiego MMA. Urodzony w Groznym zawodnik zdobył w Polsce ogromną sławę przede wszystkim dzięki swoim umiejętnością i dziś niemożliwe wydaje się znalezienie fana sportów walki w naszym kraju, kto nie wiedziałby, jak wygląda Khalidov. Okazuje się jednak, że w czasach swojej młodości gwiazdor KSW wyglądał tak, że wiele osób będzie miało problem z rozpoznaniem, że to właśnie Khalidov.

O ile Mamed nie jest zbyt przesadnie aktywny w mediach społecznościowych, to jednak od czasu do czasu publikuje na swoim Instagramie kolejne posty i relacje opowiadając, co akurat dzieje się w jego życiu lub dzieląc się znaleziskami ze swojego prywatnego archiwum. Tak było również tym razem, kiedy gwiazdor KSW postanowił wrzucić do sieci znalezione zdjęcie. Fotografia od razu przykuła uwagę fanów.

- Gzie moja broda - napisał krótko pod postem Khalidov pokazując publicznie zdjęcie z przeszłości, na którym próżno szukać charakterystycznego dla niego obecnie zarostu. Szybko pojawiło się pytanie, ile w momencie wykonania fotografii Khalidov miał lat, bowiem na pierwszy rzut oka trudno to określić. Okazuje się, że na zdjęciu widzimy zaledwie 19-letniego Mameda Khaliova, który jak na swój wiek wyglądał bardzo dojrzale.