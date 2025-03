Szalona walka Mameda Khalidova na horyzoncie! Kibice KSW już mogą zacierać ręce, pas mistrzowski w tle

"To jest egzekucja, zabije go". Wstrząsające nagranie po ostatniej gali KSW trafiło do sieci

Mamed Khalidov, przede wszystkim ze względu na swoją pozycję w federacji KSW oraz to, co wyprawia w oktagonie podczas kolejnych walk, nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony potencjalnych rywali. Pomimo tego, że ogłosił on po walce z Adrianem Bartosińskim przerwę od pojedynków, to co rusz pojawiają się kolejne propozycje walki z nim, chociażby ze strony Pawła Pawlaka. Nie inaczej było po wygranej Piotra Kuberskiego z Tomaszem Romanowskim na gali KSW 104. Kibice bardzo chcieliby zobaczyć pojedynek "Qbear" - Khalidov, na szali którego pojawiłby się pas mistrzowski kategorii średniej i jak wynika z relacji udostępnionej przez Mameda w mediach społecznościowych, on sam nie wyklucza takiego starcia. Jest jednak pewien warunek.

- Piotr Kuberski wygrana w pięknym stylu. Świetnie rozpracowany rywal, ale z czego głowę ma Tomasz Romanowski? (...) Takie walki chcemy oglądać. To teraz Qbear vs Pawlak, Qbear win i Qbear vs. Mamed Khalidov - czytamy w relacji, której Khalidov został oznaczony jako współautor, czym jasno dał do zrozumienia, że taki scenariusz może mu się podobać i nie wyklucza on takiego pojedynku.

Dla fanów Mameda oraz federacji KSW jest to o tyle ważniejsze, że ewentualna deklaracja Khalidova może sugerować, że po przerwie będzie on ponownie chciał wejść do oktagonu, dając tym samym fanom powodów do zadowolenia.

i Autor: Instagram/ mamed_khalidov screen Mamed Khalidov pod walce Piotra Kuberskiego

Po tym, jak Paweł Pawlak zgłosił kontuzję i musiał wycofać się z walki na gali XTB KSW 100, a Khalidov ogłosił dłuższą przerwę od pojedynku, organizacja KSW postanowiła zorganizować pojedynek o tymczasowy pas mistrzowski wagi średniej pomiędzy Kuberskim i Romanowskim. Niestety dla "Tommy'ego", przegrana z "Qbearem" była dla niego trzecią porażką z rzędu.