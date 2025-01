Szymon Kołecki nadrabia stracony czas. Wiemy, kiedy i gdzie stoczy kolejną walkę, mordercze wyzwanie przed medalistą olimpijskim

Denis Labryga wchodzi do federacji FAME! Mocne zestawienie na FAME 24, "Wampir" Pasternak jego rywalem

Tym razem Kołecki wystąpi przed własnymi kibicami w rodzimym Ciechanowie w walce wieczoru gali Babilon MMA 51 zaplanowanej na 14 marca. Nazwisko jego rywala poznamy w najbliższych dniach, ale jedno wiemy na pewno już teraz - medalistę olimpijskiego czeka mordercza rywalizacja z... kilogramami.

Szymon Kołecki wystąpi w walce wieczoru gali Babilon MMA 51

Podopieczny Mirosława Oknińskiego wraca bowiem do kategorii półciężkiej, w której w przeszłości występował najczęściej i święcił największe triumfy w MMA. Przed jubileuszową galą Babilon MMA 50 Kołecki wniósł na wagę 101,9 kg, teraz jednak zrzuca masę mięśniową, by zmieścić się w limicie 93 kg.

Podczas marcowej gali w Ciechanowie dojdzie także do arcyciekawej walki niepokonanych prospektów w kategorii półciężkiej – kreowany na przyszłego mistrza efektownie walczący Iwo Baraniewski zmierzy się z Kamilem Stachurą, który w ubiegłym roku zadał pierwszą porażkę Sylwestrowi Kołeckiemu. Kibice zobaczą także starcie niepokonanych zawodników K1 w limicie do 71 kg: Marcel Piersa vs Paweł Konieczny.