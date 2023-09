Takie naprawdę były początki Marcina Najmana. Próba charakteru w dzieciństwie

Tomasz Adamek bez ogródek przejechał się po Amadeuszu Ferrarim. Bezlitośnie go podsumował, nie było co zbierać

Dzisiaj Marcin Najman postrzegany jest częściej jako osobowość medialna niż prawdziwy sportowiec. Lata lecą nieubłaganie i choć obecnie „El Testosteron” nie jest w stanie nawiązać już do okresu swojej sportowej świetności, to doskonale zdaje sobie sprawę z zainteresowania swoją osobą. Dlatego też, choć kończył karierę już kilkukrotnie, to za każdym razem wracał i każdy z tych powrotów był wydarzeniem głośno komentowanym w internecie. Ostatnio Najman znowu przegrał. Tym razem lepszy od niego okazał się znany z bokserskiego ringu Andrzej Fonfara. Starcie obu panów odbyło się na gali Clout MMA. Najman dzisiaj często jest przedmiotem żartobliwych komentarzy, ale w sporcie swój hart ducha prezentował już od najmłodszych lat.

QUIZ. Wielki sprawdzian o Marcinie Najmanie! Na te pytania musisz znać odpowiedź o ojcu polskich freak-fightów!

Dzieciństwo Marcina Najmana

Marcin Najman dość wcześnie zainteresował się sportami walki. Już jako niespełna 10-letni chłopiec wybrał się na pierwsze treningi. 9-latek wybrał wtedy karate. To częsty początek dla wielu osób, które później robią karierę w innych dyscyplinach, jak MMA czy boks. Karate to sport ogólnorozwojowy, pozwalający młodym ludziom lepiej poznać swoje ciało i jego możliwości. Kształtuje również charakter, co widać po Najmanie, który wielokrotnie upadał, by później odradzać się jak feniks z popiołów.

Aż się przeżegnaliśmy po zobaczeniu, w jakiej formie jest 44-letni Marcin Najman. "El Testosteron" szaleje z żoną na wakacjach

Marcin Najman w sztukach walki

To nie był koniec różnorodnych treningów „El Testosterona”. Gdy rozpoczął edukację w liceum, zainteresował się żywo kick-boxingiem. Właśnie ta dyscyplina zaprowadziła go do największych osiągnięć w karierze. Dzięki swojemu charakterowi w 2016 roku został mistrzem Europy WKU w wadze ciężkiej w K-1. Jeśli więc wspomniane tu karate było dla Najmana istną próbą charakteru, to znany sportowiec zdał ją bez zarzutu.