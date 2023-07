Wielki zawód Najmana przed Clout MMA. Tym razem fani zupełnie nie zwrócili na niego uwagi

Marcin Najman to postać, która w świetny sposób potrafi połączyć sport i rozrywkę. Na konferencji przed Clout MMA "El Testosteron" koronował się na cesarza polskich freak-fightów. Choć wydaje się to zabawne, to nie sposób odmówić Najmanowi, że przetarł dla wielu gwiazd drogę w oktagonie. To jego starcie z Mariuszem Pudzianowskim postrzega się dzisiaj jako początek pojedynków celebrytów. W najbliższym czasie Najmana czeka bój z Andrzejem Fonfarą. Jak wspomniano wcześniej, podczas konferencji zatrudnił legionistów i zrobił prawdziwe show. Nic dziwnego, że federacja liczyła, że fani mocno zainteresują się tym tematem. Była jednak jedna postać, która w sieci wzbudziła więcej komentarzy.

Clout MMA pokazało zdjęcie Najmana. Fani niezainteresowani

Marcin Najman na kolejnych zdjęciach wygląda jak prawdziwy rzymski cesarz. Ma na głowie laur z wawrzynu, specjalną szatę, a w jego otoczeniu pojawili się mężczyźni przebrani za legionistów. To nie wystarczyło, by wzbudzić sensację w sieci. Fani więcej uwagi w komentarzach poświęcili starciu Nikity z Najlepszą Polską Dziennikarką. Te dwie panie wzbudzają w sieci naprawdę dużo emocji i opinii, co widać przy serii fotek z konferencji przed debiutancką galą Clout MMA.

Lawina komentarzy o Nikicie przed Clout MMA

W większości Nikita doczekała się negatywnych komentarzy. Jej "zadyma" na konferencji z Najlepszą Polską Dziennikarką wzbudziła na Instagramie prawdziwą sensację. "Nikita to chyba się tych tekstów na pamięć nauczyła i je recytowała" - czytamy w popularnej opinii na portalu społecznościowym. "Po wypowiedziach Nikity nie mogę się pozbierać do teraz, że można sobą prezentować aż tak niski poziom" - dodała inna z obserwujących. "Najlepsza Polska Dziennikarka przy Nikicie to bardzo inteligentna osoba" - napisano dalej przy zdjęciach, na których widać przede wszystkim... Najmana.