„Super Express”: - Większość zawodników słoweńskiej kadry gra poza granicami ojczyzny. Ale jeden – w NK Celje. Mocny chłopak?

Erik Janża: - Tak! Żana Karnicnik może grać na lewej i prawej obronie lub wahadle. Dużo daje swej drużynie w grze do przodu. Nie boi się wchodzić w potyczki „jeden na jeden”. Szybki, dynamiczny, dużo biegający zawodnik. A prywatnie – mój dobry kumpel, jesteśmy w kontakcie niemal codziennie.

- Trzeba na niego uważać?

- Owszem. Dobrze współpracuje w ofensywnych akcjach z dwoma „mózgami” Celje: doświadczonym Mario Kvesicem i młodym Svitem Seslarem. Oni obaj są świetnie wyszkoleni technicznie i mają dobre ostatnie podanie.

- Sporo atutów Celje pan wymienia…

- Ale nie mają w tej chwili klasycznego bramkostrzelnego napastnika.

- Liwin Armandas Kucys w tym sezonie strzelił już we wszystkich rozgrywkach 10 goli!

- Ostatnio jednak był kontuzjowany. Tak naprawdę zaś wszyscy w Celje czekają na przebudzenie Aljosy Matko. W zeszłym sezonie zdobył 20 goli, ale w obecnym nie potrafi odnaleźć tamtej formy.

- W Lidze Konferencji Celje przegrało z Vitorią Guimaraes (1:3) i Realem Betis (1:2), ale „rozjechało” Basaksehir Krzyśka Piątką (5:1). Jaki futbol ta drużyna gra na co dzień?

- Odważny. W Sewilli było blisko niespodzianki, Celje decydującego gola straciło w doliczonym czasie, a przy stanie 1:1 miało sytuację „sam na sam”. Zabrakło odrobiny szczęścia. Generalnie zaś to bardzo odważny zespół, który uwielbia mieć piłkę przy nodze. Nawet z Betisem parę razy pięknie „poklepali”! No ale z Hiszpanem na trenerskiej ławce Celje musi grać futbol kombinacyjny, do przodu.

- Ano właśnie. Wiemy, jak dobrym piłkarzem był Albert Riera. A jakim jest trenerem? Jak wygląda jego pozycja w Celje?

- On tam jest „Big Boss”. Rosyjski właściciel spełni klubu spełnia wszystkie jego życzenia. A na boisku – Riera powtarza to w każdym wywiadzie – jego drużyna ma mieć kontrolę. Każdą akcję budują więc od bramkarza. I nawet jeśli coś nie wyjdzie, konsekwentnie się tej gry trzymają.

- Czyli dobrze powinno się oglądać to spotkanie? Bo przecież i Jagiellonia lubi otwartą piłkę.

- Na pewno. Jagiellonia ma lepszą sytuację w tabeli, ale Celje – które po raz pierwszy zaszło tak daleko w pucharach – jeszcze nie porzuciło nadziei na awans. Nie mają jednak wielkiej presji, by to osiągnąć, więc… tym bardziej będą groźni.

- O co walczyłaby Jagiellonia, gdyby ją przenieść do ligi słoweńskiej?

- O podium w każdym sezonie. W Słowenii są trzy silne drużyny, reszta odstaje poziomem. Generalnie polska ekstraklasa jest mocniejsza, dużo bardziej dynamiczna, intensywna.

- Co może być, pańskim zdaniem, atutem Jagiellonii w tym meczu?

- Mam wrażenie, że najsłabszą formacją Celje jest obrona. Jeżeli Jagiellonia zagra na normalnym poziomie, stworzy sobie niejedną sytuację bramkową.

- Czyli wszystkie oczy na Afimico Pululu?

- Jak mówiłem, Celje lubi mieć piłkę przy nodze. Jeśli Jagiellonia zabierze ją Słoweńcom w środkowej strefie, Pululu może być kluczem. Albo sam „poceluje”, albo – dzięki świetnemu zastawianiu się i utrzymywaniu piłki – zrobi dużo przestrzeni do oddawania strzałów Jesusowi Imazowi. A co do Hiszpana, to wiadomo, że wystarczy się raz zapomnieć na boisku, a on wtedy natychmiast zrobi swoje. Jak w meczu z nami w Zabrzu...