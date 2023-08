Wielkie problemy Mariusza Pudzianowskiego. Cios przyszedł z niespodziewanej strony. Czeka go trudna walka

Niewiarygodne, jak naprawdę wygląda ciało Roberta Burneiki. Co za transformacja Hardkorowego Koksa! Musieliśmy przecierać oczy ze zdumienia

Mariusz Pudzianowski należy do tego grona sportowców, którzy niemal codzienne publikują nowe treści w mediach społecznościowych. Zawodnik KSW bogato relacjonuje treningi, sprawy zawodowe, czy też wydarzenia, w których uczestniczy. Dzięki temu można odnieść wrażenie, że skraca dystans i fanom takie działanie w sieci się podoba. Niestety konta w mediach społecznościowych są narażone na ataki.

Pudzianowski boryka się z wielkim problemem. Nie mógł się tego spodziewać

I znani ludzie przekonują się o tym dość często. Teraz z wielkim problemem boryka się właśnie Pudzianowski. Okazuje się, że jego fanpage na Facebooku padł ofiarą hakerów i usunięty z tej platformy. - Moje konto na Facebooku, gdzie jest ponad milion obserwujących było, dzisiaj około godziny 10:44 zostało zhakowane. I zniknęło z powierzchni ziemi. Próbuję to konto odzyskać - powiedział Pudzianowski na nagraniu opublikowanym na Instagramie.

- Na moim fanpage'u żadnych relacji, wiadomości nie będzie, bo po prostu zniknęło. Będę walczył i postaram się odzyskać to konto - dodał zawodnik KSW. - Ciężki kontakt jest z Facebookiem prędzej do Ameryki dopłynę kajakiem jak z nimi się z nimi skontaktuje - napisał natomiast w opisie do nagrania.