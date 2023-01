Wydało się, w jakim stanie naprawdę jest Paweł Jóźwiak przed walką z Boxdelem na FAME 17! Trener prezesa FEN tego nie ukrywał

Potworne rozcięcie na twarzy gwiazdy KSW! To była krwawa wojna w Szczecinie. Paskudne zdjęcia

Jeszcze do niedawna mogło się wydawać, że najbardziej elektryzujących starciem gali FAME 17 będzie pojedynek Amadeusza "Ferrari" Roślika z Kamilem Łaszczykiem. Kiedy tylko na karcie walk pojawiło się starcie Boxdela z Pawłem Jóźwiakiem, między szefami FAME MMA i FEN zaczęło potężnie iskrzyć. Wiele osób zastanawia się, kto będzie górą w tej walce, ponieważ Boxdela i Pawła Jóźwiaka dzieli naprawdę dużo. Zaczynając od wieku, przez wzrost oraz wagę. Okazuje się, że prezes FEN-u cały czas walczy o to, aby wrócić do dobrej formy.

W takim stanie fizycznym przed walką z Boxdelem jest Paweł Jóźwiak! Trener prezesa FEN wszystko opowiedział

Kamery FAME MMA towarzyszyły Pawłowi Jóźwiakowi podczas jednego z jego treningów, a przy okazji również okazję do zabrania głosu miał trener prezesa FEN, Marcin Naruszczka. Nie miał zamiaru on ukrywać, że przed jego podopiecznym jeszcze sporo pracy, podobnie jak za nim. Wszystko bowiem ze względu na wiek Jóźwiaka oraz fakt, że przez długi czas 48-latek nie miał do czynienia z takimi ćwiczeniami.

- Jest niezły, a będzie jeszcze lepszy… znaczy no teraz jest tragiczny, ale będzie zaje****y! - wypalił Marcin Naruszczka oceniając obecny stan fizyczny Jóźwiaka. - Z Pawłem się fajnie pracuje. Jest emerytowanym sportowcem, którego wróciłem na ścieżki zdrowia i z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc z nim się coraz lepiej pracuje. Co prawda te braki, te lata nie trenowania, nie robienia niczego widać oczywiście… - dodał trener prezesa FEN ujawniając, jak obecnie wygląda praca z prezesem FEN przed walką z Boxdelem.

