Wystarczyło jedno zdjęcie Krzysztofa Radzikowskiego i fani ruszyli z ofensywą! Gwiazdor Gogglebox TTV zapytali o to od razu

Bez dwóch zdań Krzysztof Radzikowski, tuż obok Mariusza Pudzianowskiego może zaliczać się do grona sportowców, którzy nie próżnują i raczej obce im jest spędzanie czasu w inny sposób, niż aktywnie. Gwiazdor Gogglebox TTV mnóstwo czasu spędza na siłowni, by później chwalić się efektami swojej pracy i formą fizyczną, której wielu może mu pozazdrościć. Nawet, kiedy Radzikowski nie dźwiga ciężarów, stara się uprawiać inne sporty, co oczywiście ochoczo komentują internauci, dbając przy tym o jego bezpieczeństwo.

Kiedy tylko pogoda na to pozwala, Krzysztof Radzikowski spędza czas aktywnie, na świeżym powietrzu, chociażby jeżdżąc na rowerze i nie inaczej było tym razem. - Gotowy w trase, a wam jak niedziela mija??? Zalegacie przed tv czy cos robicie??? - dopytywał na Instagramie zawodnik FAME MMA, pozując do zdjęć ze swoim rowerem. Internauci nie tylko odpowiadali mu w komentarzach, ale także mieli dla niego pewne pytanie.

Uwadze fanów Krzysztofa Radzikowskiego nie umknął bowiem fakt, że aby mówić o bezpiecznej wycieczce rowerem, sama maszyna nie wystarczy. - Gdzie masz kask - brzmiał jeden z komentarzy pod zdjęciem siłacza. - Krzysiek, proszę kask dla bezpieczeństwa - napisał kolejny z internautów pokazując, że z bezpieczeństwem nie ma żartów i nawet Krzysztof Radzikowski powinien zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne podczas wycieczki rowerowej.

