Co za fotki!

Żona Roberta Burneiki poszła na całość. Odważna kreacja ledwo zasłania jej piersi, od tych zdjęć można się zagotować

Jacek Ogiński 10:59

Robert Burneika całkiem niedawno wrócił do freak-fightów, jednak... szybko dopadła go kontuzja. Póki co nie słychać o kolejnych starciach „Hardkorowego Koksa”, ale z pewnością znany siłacz nie próżnuje. We wszystkim wspiera go oczywiście piękna żona, która potrafi zadbać także o swoją popularność. Niedawno podzieliła się na Instagramie niezwykle ponętnymi zdjęciami!