Cała prawda o wieku Ewy Bilan-Stoch. Fani skoków narciarskich mogą nie zdawać sobie z tego sprawy! Zrobicie duże oczy

Polscy skoczkowie są wielkimi bohaterami w naszym kraju. Wielu kibiców śledzi nie tylko ich życiowe losy, ale także ich rodzin i najbliższych. Kamil Stoch nie może narzekać na brak popularności. Popularny następca Adama Małysza od lat dba, by w zimowe weekendy fani nigdy nie narzekali na nudę. Stoch regularnie bywa w ścisłej czołówce konkursów Pucharu Świata. W tej walce wspiera go oczywiście jego ukochana, Ewa Bilan-Stoch. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jaka różnica wieku dzieli małżeństwo i w jakich okolicznościach się poznali.

Halvor Egner Granerud już nawet tego nie ukrywa. Wyłożył kawę na ławę i nie zamierzał gryźć się w język

Historia miłości Ewy Bilan-Stoch i Kamila Stocha

Historia poznania skoczka z jego obecną żoną musiała mieć związek ze skokami narciarskimi. Kamil Stoch poznał ukochaną w 2006 roku w Planicy, choć prawdopodobnie nieświadomie spotykał ją już wcześniej. Oboje w podobnym czasie uczęszczali do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Być może niczego nieświadomi przyszli zakochani wielokrotnie mijali się na korytarzach.

Do poznania doszło w Planicy, gdzie Ewa Bilan-Stoch pracowała jako fotograf. - Był nieśmiały, nie patrzył mi w oczy, spuszczał wzrok i... to mnie kompletnie zauroczyło. Spodobał mi się. Intuicyjnie poczułam, że to bardzo dobry, wrażliwy człowiek - przyznawała Bilan-Stoch w rozmowie z "Pani".

Tak wyglądał ślub Kamila Stocha i Ewy Bilan-Stoch. Zobacz zdjęcia w galerii!

Ile lat różni Ewę Bilan-Stoch i Kamila Stocha? To niewielka różnica

Ewa Bilan-Stoch urodziła się w 1985 roku, a Kamil Stoch dwa lata później. W rozmowie z magazynem "Pani", żona skoczka wyznała, że była pierwszą dziewczyną, która została zaproszona do rodzinnego domu w Zębie.

- Pewnego razu, gdy wpadłam do domu na weekend, Kamil zabrał mnie do Zębu i tak poznałam rodzinę Stochów. Okazało się, że byłam pierwszą dziewczyną, którą przyprowadził do rodziców. Wtedy właśnie zrozumiałam, że traktuje naszą znajomość bardzo poważnie. Kiedy się poznaliśmy, skończyłam 21 lat, on miał 19. Właściwie razem dojrzewaliśmy i byliśmy dla siebie jak lustra - opowiadała kilka lat temu Ewa Bilan-Stoch.