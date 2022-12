i Autor: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA VIA AP Dawid Kubacki

PŚ w Engelbergu

Dawid Kubacki tłem dla wielkiego rywala w Engelbergu? Klęska Pilcha i Ammanna w kwalifikacjach

Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się do Engelbergu, gdzie w piątek odbyły się kwalifikacje przed sobotnim konkursem. Na starcie stanęło 58 zawodników, a trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki! Lider PŚ potwierdził doskonałą formę, przegrywając tylko z Halvorem Egnerem Granerudem i Stefanem Kraftem, w przeciwieństwie do Tomasza Pilcha, który znalazł się w gronie zaledwie ośmiu przegranych. Równie nieudany był powrót Simona Ammanna - legendarny Szwajcar nie zakwalifikował się do konkursu.