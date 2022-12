Justyna Kowalczyk zrezygnowała z pracy w związku w burzliwych okolicznościach. Właśnie wybrano jej następczynię

Thurnbichler wściekł się nie na żarty. Ma poważne zastrzeżenia do sędziów. Ta sytuacja zdenerwowała wielu

38-letnia Cyl zastąpi Justynę Kowalczyk-Tekieli, która zrezygnowała z tej funkcji w październiku, zresztą wspólnie z kilkoma trenerami, po tym jak doszło do nieporozumień na tle personalnych rozgrywek w związku. Kowalczyk chciała współpracować z b. prezesem Zbigniewem Waśkiewiczem, ale górę wzięła inna frakcja i wówczas słynna narciarka stwierdziła, że nie widzi dla siebie miejsca w strukturach federacji. Odchodząc w październiku 2022, pisała na Twitterze: „Dziś przestałam pracować w Polskim Związku Biathlonu. Wymówienia złożyli również trenerzy Słonina, Wierietielny, Jakiela. Dziękuję zawodnikom i trenerom za ogromne wsparcie, list do Zarządu, który miał na celu nas zatrzymać. Jeśli mogę jakoś pomóc, to zawsze jestem”.

Związek w najnowszym komunikacie informuje, że Agnieszka Cyl wygrała konkurs na stanowisko dyrektora sportowego. W oświadczeniu czytamy: „Dyrektor sportowy PZBiath odpowiada za organizację pracy pionu szkoleniowego, koordynowanie kadr narodowych, współpracę z klubami i Szkołami Mistrzostwa Sportowego, a także za reprezentowanie interesów środowiska biathlonowego wobec instytucji państwowych i międzynarodowych. Polski Związek Biathlonu w listopadzie ogłosił konkurs na to stanowisko, komisja konkursowa po przeprowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji zarekomendowała zarządowi związku wybór Agnieszki Cyl. 38-letnia była reprezentantka Polski w biathlonie obejmie swoją funkcję z dniem 1 stycznia 2023 roku”.

– Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzono. Zdaję sobie sprawę jak ogromne wyzwanie stoi przede mną, ale jestem jednocześnie pewna, że udźwignę powierzone mi zadania – powiedziała Cyl, której największym sportowym sukcesem było siódme miejsce w biegu na 15 km na igrzyskach olimpijskich w Vancovuer (2010). Ostatnio pełniła funkcję wiceprezesa związku ds. sportowych.