Nie mogła się powstrzymać!

Justyna Żyła dostała wielki dar miłości. Nie mogła ukryć wielkich emocji, musiała się pochwalić

Justyna Żyła postanowiła pochwalić się podarkiem, który otrzymała! Okazuje się, że była ukochana Piotra Żyły jest naprawdę rozpieszczana przez nowego wybranka, który obsypuje ją wielkimi wyrazami miłości. Gdy popatrzymy na to, co dostała celebrytka, to wcale nie dziwimy się, że musiała to pokazać także swoim fanom!