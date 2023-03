Justyna Żyła skierowała poruszające słowa do Dawida Kubackiego i jego żony. Tak opisała Martę Kubacką, piękne zdanie

Nagłe zniknięcie Dawida Kubackiego z Pucharu Świata było zagadką dla wielu. Reprezentant Polski nie pojawił się w niedzielnym konkursie w Vikersund i wrócił do kraju nad Wisłą. W pierwszych chwilach tłumaczono to poważnymi sprawami osobistymi, ale nie zagłębiano się w szczegóły. Dopiero w miniony poniedziałek sam Kubacki wyjawił, co było powodem jego nagłego powrotu. - Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze - napisał skoczek na Instagramie.

Justyna Żyła w pięknych słowach o Marcie Kubackiej. Poruszające zdania

Gdy Kubacki ujawnił informacje o swojej żonie, wiele osób ruszyło ze słowami wsparcia. O całą sytuację zapytana została również Justyna Żyła. - Słyszałam o zaistniałej sytuacji. Znamy się z Martą. Jeszcze jak byłam żoną Piotrka, widywałyśmy się na różnych imprezach, typu wesela czy zawodu. Jest mi bardzo przykro z tego powodu i życzę Dawidowi i Marcie, dziewczynkom i całej rodzicie, żeby Marta jak najszybciej wróciła do zdrowia - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Była żona Piotra Żyły w pięknych słowach wyraziła się o Marcie Kubackiej. - Dla nas wszystkich był to szok i bardzo przykra sytuacja. Jeszcze raz życzę, żeby jak najszybciej wszyscy wrócili cali i zdrowi do domu. Żeby wszystko ułożyło się po ich myśli. Marta jest ciepłą i bardzo sympatyczną dobrą koleżanką - powiedziała Justyna Żyła.