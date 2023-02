i Autor: Cyfra Sport Kamil Stoch, Piotr Żyła

Co z ich formą?

Katastrofalne skoki Stocha i Żyły. Fani mogą drżeć o swoich idoli, wielka niewiadoma przed konkursem

Jacek Ogiński 16:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polscy skoczkowie po niezbyt udanych zawodach na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf teraz rywalizować będą w słynnym Willingen. Dla Kubackiego to szansa na zredukowanie straty do Halvora Egnera Graneruda, natomiast Stoch i Żyła walczą o to, by nie stracić kontaktu z szeroko pojętą czołówką. Niestety, pierwszy trening w Willingen nie był udany dla wszystkich.