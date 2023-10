i Autor: Instagram/ marceepan Marcelina Ziętek

Tylko spójrz!

Musieliśmy przetrzeć monitor na widok metamorfozy ukochanej Piotra Żyły. Nie poznalibyśmy nastoletniej Marceliny Ziętek, zmieniła się nie do poznania

Grzegorz Kuś 11:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Żyła powoli wkracza w ostatnią fazę przygotowań do zimowego sezonu, w czym mocno wspiera go ukochana Marcelina Ziętek. Partnerka "Wiewióra" od kilku lat jest jego muzą, mimo że dzieli ich różnica aż jedenastu lat. Marcelina ma 25 lat, jednak jest już dojrzałą kobietą, co najlepiej widać po jej metamorfozie. Aż musieliśmy przetrzeć monitor na widok nastoletniej dziewczyny Żyły! Od tamtej pory zmieniła się nie do poznania!