Na taką wiadomość od Kamila Stocha czekaliśmy jak na niedzielnego schabowego. Trudno pozostać obojętnym

to byłby prawdziwy hit

Marcelina Ziętek zmieniła się nie do poznania! Ukochana Piotra Żyły pokazała najnowsze zdjęcie, ten szczegół rzuca się w oczy

co za metamorfoza

Trudno pozostać obojętnym po tej wiadomości Kamila Stocha

Kamil Stoch osiągnął w skokach narciarskich już niemal wszystko, ale nadal jest głodny sukcesów. Bardzo trudno pogodzić mu się z sezonem, w którym stanowi tło dla najlepszych. Forma trzykrotnego mistrza olimpijskiego jest bardzo niestabilna, a po wielu niezbyt udanych startach można stracić nadzieję. - Wiem też, w jakiej jestem dyspozycji. Wiem, jak daleko jestem po prostu od tego, żeby móc się cieszyć z dobrych, bardzo dobrych skoków; i z dobrych wyników. Szczerze powiem, że liczyłem na trochę więcej – na trochę lepsze skakanie ze swojej strony. Ale tak to jest tej zimy - mówił otwarcie po rozczarowującym występie w Lake Placid przed podróżą do Sapporo. To nie był dobry zwiastun, ale w Japonii Stoch zaprezentował się zdecydowanie lepiej. Po dwóch konkursach na Okurayamie jego słowa brzmią znacznie inaczej.

Na takie słowa Kamila Stocha czekaliśmy jak na niedzielnego schabowego

Najlepszym występem Stocha w tym sezonie pozostaje 11. miejsce z Innsbrucku, ale 36-latek był blisko poprawy w sobotnim konkursie w Sapporo. 39-krotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata był dwunasty, a dzień później osiemnasty. Po raz pierwszy od kilku tygodni mógł być umiarkowanie zadowolony ze swoich skoków, czemu dał wyraz także w mediach społecznościowych. "Całkiem niezły ten weekend w Sapporo 😎" - napisał na pożegnanie z Japonią. Ten optymistyczny wpis Stocha pozwala wierzyć, że końcówka sezonu w jego wykonaniu będzie jeszcze lepsza.