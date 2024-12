i Autor: Cyfrasport Jakub Zieliński

Co tam się wydarzyło?!

Legia Warszawa rozbita w Lidze Mistrzów! To była egzekucja. Szok, że padło tyle goli!

To był koszmarny dzień dla młodych piłkarzy Legii, którzy na długo go zapamiętają. Duńczycy z FC Midtjylland udzielili im bolesnej lekcji w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Legia została rozbita w Lidze Mistrzów! To była egzekucja. Szok, że padło tyle goli!