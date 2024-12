Mattia Croci-Torti mówi o szacunku do Legii

Legia jest wiceliderem, wygrała cztery mecze, nie straciła jeszcze gola. Trener Goncalo Feio mówił, że motywacją dla jego podopiecznych jest zachowanie czystego konta. Z kolei Kacper Chodyna chciałbym, aby warszawski zespół do końca rozgrywek nie dał się zaskoczyć. Co na to piłkarze Lugano? - Mamy wielki szacunek do Legii - powiedział trener Mattia Croci-Torti podczas konferencji praasowej, cytowany przez PAP. - Wiele razy pokazywała, że jest silnym zespołem. Wygrała cztery mecze z uznanymi rywalami. Pokonali serbską Backę Topola, z którą przegraliśmy. Szczególnie trudno gra się na ich stadionie. Do meczów u siebie podchodzą bardzo poważnie. Dlatego, żeby ich pokonać musimy być przygotowani fizycznie i psychicznie - zapowiedział.

Trener Lugano zapowiada zdobycie punktów w stolicy

Włoski szkoleniowiec nie ukrywa, że liczy na to, że jego drużyna zamelduje się w fazie pucharowej. Wszystko wskazuje na to, że uda się to zrealizować. Wiele będzie zależało od meczu z Legią. - Postaramy się zdobyć punkty - zadeklarował trener Mattia Croci-Torti podczas konferencji praasowej, cytowany przez PAP. - To zapewni nam bezpieczną pozycję w kontekście awansu do 1/8 finału. Mieliśmy czas, żeby trochę odpocząć po ostatnim ligowym meczu i jesteśmy pewni, że nasi rywale zagrają najlepszym możliwym składem. To będzie bardzo intensywny mecz. Pokażemy na co nas stać i jak tak naprawdę gra Lugano - wyznał szkoleniowiec lidera ligi szwajcarskiej.

