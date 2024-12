i Autor: ap

Kapitalna bramka

Można powiedzieć, że jest... łakomy na gole. Ale Łukasz Łakomy zachwycił właśnie w Lidze Mistrzów. Zobaczcie, co zrobił pomocnik Young Boys Berno w meczu wyjazdowym z VfB Stuttgart. Ale przymierzył: Łukasz Łakomy to zrobił! Co za precyzja, co za gol Polaka w Lidze Mistrzów!