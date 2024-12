Nie da się powstrzymać łez, co spotkało Dawida Kubackiego przed skokami w Wiśle! Poruszające sceny

Przebudzenie Kubackiego na skoczni w Ruce

Podczas pierwszych zawodów nowego sezonu 2024/2025 Pucharu Świata, polscy skoczkowie nie mieli zbyt wielu powodów do radości, a przede wszystkim Dawid Kubacki. Jeden z liderów reprezentacji Polski tylko podczas otwierających sezon zawodów w Ruce awansował do serii finałowej, ostatecznie zajmując 26. miejsce. W dwóch kolejnych konkursach miał okazję oddać tylko po jednym skoku. Przełom nastąpił podczas niedzielnych zawodów w Ruce, gdzie po odwołanej II serii, Kubacki zakończył rywalizację na 10. miejscu. Mając już w głowie przyszłotygodniowe zmagania w Wiśle, Dawid Kubacki postanowił napisać specjalny post, do którego dołączył zdjęcie z szerokim uśmichem. To, co zaczęło się dziać pod postem skoczka może zaskoczyć wiele osób.

Adam Małysz ujawnił szczegóły rozmowy ze Stefanem Horngacherem! Ten temat jest wrażliwy. Nie chcą go poruszać

Zobaczcie, jak mieszka Dawid Kubacki, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Poruszające, co spotkało Dawida Kubackiego. Fani dali o sobie znać

- Pierwsza dziesiątka po raz pierwszy w tym sezonie😉 Za tydzień widzimy się w Wiśle - napisał krótko w mediach społecznościowych Kubacki, podsumowując kolejny weekend zmagań na skoczni, jak ma to w zwyczaju.

Okazuje się, że fani polskich skoczków nadal stoją murem za swoimi ulubieńcami, pomimo wyraźnie słabszego okresu. Dobry wynik jednego z liderów biało-czerwonych wywołał ogromną ekscytację, a internauci natychmiast postanowili pokazać Kubackiemu, że nadal trzymają za niego kciuki.

Romantyczne zdjęcie Kamila Stocha z żoną. Urocza fotografia z ukochaną rozczuliła fanów. „Złapałem elfa”

- Do zobaczenia! 😍❤️ Już nie możemy się doczekać - napisała jedna z fanek wyczekująca już skoków w Wiśle. - Oby taki widok był zdecydowanie częściej !!! 💪Brakowało nam takich wyników i szczerego uśmiechu!!!🙌Trzymam kciuki oraz życzę powodzenia w kolejnych konkursach!!!Do zobaczenia w Wiśle! - dodała obszernym komentarzem kolejna z kobiet. - Dawid i oby tak dalej 🔥 małymi krokami do przodu, trzymam kciuki z całych sił - czytamy dalej.

Piotr Żyła zdradził, co z jego karierą po zakończeniu sezonu! Jaśniej się nie da. Padła jasna deklaracja

Po czterech konkursach nowego sezonu Pucharu Świata w Lillehammer oraz Ruce, najlepsi skoczkowie zameldują się w Wiśle-Malince, na skoczni im. Adama Małysza. Do reprezentacji Polski wreszcie dołącza również Piotr Żyła, który przed sezonem poddał się operacji kolana, a jego rehabilitacja opóźniła rozpoczęcie do rywalizacji na skoczni.