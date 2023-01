O której godzinie skoki dzisiaj 1 stycznia 2023 niedziela TCS Ga-Pa Skoki naciarskie dzisiaj O której skoki w Nowy Rok 1.01

Spis treści

Skoki dzisiaj to zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni konkurs w Garmisch-Partenkirchen czyli Ga-Pa. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Dawid Kubacki po kapitalnym skoku na odległość 140,5 m. W nagrodę dostał czek na 3 tysiące franków szwajcarskich. Wyprzedził dwóch Słoweńców Anze Laniska (138 m) i Timiego Zajca (138,5 m). Czwarty był Piotr Żyła (135,5 m), a szósty lider klasyfikacji generalnej TCS Halvor Egner Granerud (134,5 m). Awans wywalczyło pięciu Polaków. Kwalifikacji nie uzyskał Jan Habdas.

O której godzinie skoki dzisiaj 1 stycznia 2023 niedziela Ga-Pa TCS Nowy Rok

Konkursu w Garmisch-Partenkirchen to drugi konkurs w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Po pierwszym rozegranym w Oberstdorfie liderem klasyfikacji generalnej jest Norweg Halvor Egner Granerud, który ma przewagę - 13,4 pkt. - Do końca turnieju jeszcze sześć serii, więc ta przewaga nie jest duża - mówił Granerud. Turniej Czterech Skoczni znów może być popisem Polaków. Dawid Kubacki jest liderem klasyfikacji generalnej PŚ, a piąte miejsce zajmuje Piotr Żyła. W sumie już pięć razy triumfowali polscy skoczkowie w Turnieju Czterech Skoczni. Czy zdarzy się ten szósty raz? – Oczywiście, że to komfortowa sytuacja, kiedy jedziesz na takie zawody, mając wszystko poukładane i kiedy cały mechanizm funkcjonuje bardzo dobrze - mówił Thomas Thurnbichler, trener naszych skoczków. - Dużo spokojniej każdy z nas spędził święta, wiedząc, że nie musimy zmagać się z niepewnością co do naszej dyspozycji, a towarzyszyła nam ona w zasadzie aż do zawodów w Engelbergu - stwierdził austriacki szkoleniowiec.

SKOKI DZISIAJ O której godzinie skoki Nowy Rok 1.01 niedziela O której skoki dzisiaj TCS

Prowadzący w klasyfikacji generalnej PŚ Dawid Kubacki w Oberstdorfie zajął trzecie miejsce, za Granerudem i Żyłą. – Jestem częściowo zadowolony. Trochę punktów uciekło przy lądowaniu w pierwszym skoku i parę metrów odległości w drugim, po spóźnionym odbiciu – powiedział po konkursie Kubacki. - Po tym dniu będę czuł lekki niedosyt, bo wiem, że stać mnie było na lepsze skoki. Wiem, że popełniłem trochę błędów. Nie były one bardzo duże, ale w drugiej serii spóźniłem skok i leciałem chyba siłą woli - dodał Kubacki.

Skoki narciarskie dzisiaj niedziela 1.01.2023 O której skoki w Nowy Rok TCS Ga-Pa

Piotr Żyła i Dawid Kubacki w pierwszym konkursie TCS zaprezentowali się znakomicie, wskakując na podium i potwierdzając wysoką formę. - Turniej jeszcze długi, bo przed nami trzy konkursy. Mam swoje cele i muszę poukładać to w głowie, a następnie pokazać swoją najlepszą i nieprzewidywalną stronę - powiedział Żyła, który w Oberstdorfie był drugi. – Moja noga poszła full ogień. Już więcej nie dało się dzisiaj ze mnie wykrzesać. Najważniejsze, że dałem full gaz – dodał Żyła przed kamerą Eurosportu, wydając dziki okrzyk triumfatora.

Poniżej program zawodów w Garmisch-Partenkirchen.

Niedziela, 01.01.2023

12:30 - Seria próbna

14:00 - Pierwsza seria konkursowa (KO)

O której dzisiaj skoki w Nowy Rok 1 stycznia 2023 Skoki w niedzielę TCS Ga-Pa Kwalifikacje

Na niedzielę 1 stycznia 2023 zaplanowano konkurs PŚ w Garmisch-Partenkirchen. Początek pierwszej serii w Ga-Pa o godzinie 14. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 i w Playerze.