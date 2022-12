O której godzinie skoki dzisiaj sobota 17 grudnia 2022 PŚ Engelberg Skoki narciarskie dzisiaj o której skoki w sobotę 17.12

Adam Małysz nie wytrzymał. Prezes PZN postawił sprawę jasno, polscy skoczkowie go rozczarowali

Skoki dzisiaj to konkurs indywidualny PŚ w Engelbergu. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Halvor Egner Granerud. Norweski skoczek oddał skok na odległość 136,5 metra, pokazując imponującą moc. Trzeci był Dawid Kubacki (130,5), najlepszy z Polaków. Lider klasyfikacji generalnej PŚ potwierdził wysoką formę, przegrywając tylko z Granerudem i Stefanem Kraftem. Awans do zawodów uzyskało sześciu Polaków. Poza Kubackim również Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny. Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

O KTÓREJ GODZINIE SKOKI DZISIAJ sobota 17 grudnia 2022 PŚ Engelberg

Piękny obiekt w Szwajcarii od lat przynosił szczęście Polakom, oby było tak i w ten weekend. Na Gross-Titlis-Schanze kolejnych zwycięstw będzie szukał Dawid Kubacki, a Kamil Stoch lepszej dyspozycji. – Nie powiedziałabym, że teraz Kamilowi wiedzie się gorzej – mówi Ewa Bilan-Stoch, żona skoczka. Niedawno minął rok od ostatniego podium Stocha. Wtedy był trzeci w Klingenthal. Na wygraną czeka od stycznia zeszłego roku. Trzykrotny mistrz olimpijski cierpliwie pracuje na eksplozję formy. – Nie niepokoi mnie to, że jeszcze nie wskoczył na podium – wyznała Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z „Super Expressem”. – Wszystko w swoim czasie. Czekajmy na Engelberg. Wygląda na to, że nasza drużyna jest na dobrej drodze, by znowu być najlepsza – dodała. PONIŻEJ PROGRAM ZAWODÓW W ENGELBERGU

SKOKI DZISIAJ O której godzinie skoki w sobotę 17 grudnia 2022 PŚ Engelberg

Sobota, 17.12.2022

15:00 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 18.12.2022

11:00 - Kwalifikacje

12:30 - Pierwsza seria konkursowa

Na szwajcarskiej skoczni w Engelbergu Polacy zazwyczaj radzili sobie znakomicie. Engelberg to w wolnym tłumaczeniu anielska góra. Polscy skoczkowie mają z niej dobre wspomnienia: Adam Małysz wygrywał tam w roku 2001. Kamil Stoch dwukrotnie – w 2013 i 2019, a sukces przedświątecznego weekendu 2013 podzielił z Janem Ziobrą. Każdy z nich wygrał wówczas jeden z dwóch konkursów i każdy raz jeszcze stanął na podium. Jak na skoczni w Engelbergu zaprezentują się Dawid Kubacki, Kamil Stoch i pozostali Polacy?

Skoki narciarskie dzisiaj O której dzisiaj skoki w sobotę 17 grudnia 2022 PŚ Engelberg

Na skoczni w Engelbergu na podium nigdy jeszcze nie wskoczył Dawid Kubacki, lider klasyfikacji generalnej PŚ, zwycięzca niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt. To jedna z nielicznych białych plam skoczka z Nowego Targu, który był królem sezonu letniego oraz inauguracji Pucharu Świata w Wiśle. W Engelbergu przed dziewięcioma laty miał miejsce szczyt narciarskiej kariery Jana Ziobry. Skoczek ze Spytkowic zajął miejsca pierwsze i trzecie. Nie powtórzył już tych sukcesów. Zawiesił karierę cztery lata później, odsunięty do kadry B i skłócony ze Stefanem Horngachewrem. Nie wznowił jej do dziś.

O której skoki dzisiaj sobota 17.12 PŚ Engelberg

Skocznia w Engelbergu położona jest na wzgórzu Titlis w tym szwajcarskim miasteczku jest czwartym miejscem Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022–2023. – Ta skocznia jest dość trudna i nieobliczalna – mówi Adam Małysz, obecnie prezes PZN. – Niby fajna, można na niej polecieć daleko. Ale może być i tak, że czujesz się dobrze, a jednak ci się nie powiedzie. Dużą rolę odgrywa tam też wiatr. W zależności od warunków różnica odległości może wynieść nawet 10 do 15 m - dodaje Małysz, który dobrze ocenia też tamtejszą publiczność: – Atmosfera jest jakby familijna. Szwajcarzy przychodzą z dzwonami. To dzwonienie jest czymś wyjątkowym na skoczniach, czymś innym niż dźwięki wuwuzele czy trąbek. Tamci widzowie nie są nastawieni wyłącznie na Szwajcarów, kibicują również innym. Ja też tego doznałem. Na trybunach jest też trochę Polaków mieszkających w Szwajcarii - mówi Małysz.

Na sobotę 17 grudnia 2022 zaplanowano konkurs indywidualny PŚ w Engelbergu. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 i TVN. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo ze skoków dzisiaj w Engelbergu.