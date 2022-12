O której godzinie skoki dzisiaj 17.12.2022 sobota PŚ Engelberg Skoki narciarskie dzisiaj o której skoki w sobotę 17 grudnia 2022

i Autor: AP Skoki narciarskie dzisiaj 17 grudnia 2022 O której godzinie skoki dzisiaj PŚ Engelberg sobota 17.12

O której godzinie skoki dzisiaj w sobotę 17 grudnia 2022 PŚ Engelberg. Kibice skoków narciarskich odliczają już godziny dzielące ich do pierwszego konkurs PŚ w Engelbergu. We wczorajszych kwalifikacjach najlepszy był Norweg Halvor Egner Granerud, który wygrał po skoku na odległość 136,5 m. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce. Czy polski lider klasyfikacji generalnej PŚ sięgnie po kolejny triumf? A może mistrzowską formę odbudował Kamil Stoch, który lubi skakać w Engelbergu? Do dzisiejszego konkursu awansowało sześciu Polaków. Poniżej informacje, o której skoki dzisiaj sobota 17.12 PŚ Engelberg.