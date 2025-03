Bezwględne reakcje po zwolnieniu Thomasa Thurnbichlera. Apoloniusz Tajner nie ma co do tego wątpliwości. "Zabrakło mu doświadczenia"

Dla Piotra Żyły kończący się właśnie sezon był jeszcze mnie udany, niż poprzedni. Ominęła go duża część okresu przygotowawczego z powodu kontuzji i długi powrót do formy sprawił, że jest on dopiero 39. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich, a z Polaków gorszy od niego jest tylko Maciej Kot. Przed rokiem Żyła też nie zachwycał, ale plasował się na 25. pozycji i był drugim najlepszym Polakiem w całym cyklu. Mimo to Żyła nie traci dobrego humoru, a w Planicy pokazuje, że wciąż należy do szerokiej czołówki Pucharu Świata. W piątkowym konkursie zajął on 17. miejsce i był dokładnie pośrodku, jeśli chodzi o wyniki rodaków – lepsi od niego byli Wąsek i Stoch, a gorsi Zniszczoł i Wolny. Oznacza to, że Żyła jest w zasadzie pewien startu w sobotnim, drużynowym konkursie.

W rozmowie z dziennikarzami pod skocznią po piątkowych zmaganiach Żyła na gorąco podsumowywał swój występ. – Chciałem lepiej, niż umiem. Po prostu się napaliłem, jak... nie powiem, jak co – komentował w swoim stylu Żyła – w tym drugim (skoku - przyp. red.) całkiem fajnie było, miałem trochę wysokości – dodawał. Na koniec reporter „Super Expressu” Kamil Heppen zapytał Piotra Żyłę o to, czy ten przygotował już budzik na jutro, by nie było „powtórki z Engelbergu”, ponieważ sobotni konkurs odbędzie się bardzo wcześnie, już o 9:30 rano. W tym momencie Żyła podzielił się swoim bardzo osobliwym planem. – Mam plan nie iść spać w ogóle, myślę, że będzie dobrze – odpowiedział Piotr Żyła, kwitując wszystko śmiechem.

