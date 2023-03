Simon Ammann wyznał, co Kamil Stoch powiedział mu o zakończeniu kariery. " Zawsze mi mówił..."

Granerud rozmawiał z dziennikarzami i zaatakował go trener Słoweńców. "Zawsze mi to robi..."

Simon Ammann pokazał wiele fajnych skoków podczas mistrzostw świata w Planicy. Dobrą formę zasygnalizował już w pierwszym treningu na skoczni normalnej, gdzie był czwarty w pierwszym treningu. Znowu wrócił na karuzelę Pucharu Świata, w Planicy pod szyldem mistrzostw świata w Planicy. Na skoczni normalnej zajął 28. miejsce, skacząc 97,5 i 87 metrów. Lepiej poszło mu na obiekcie k-125, tam skoki na odległość 127,5 i 128 metrów dały mu 22. miejsce.

Granerud rozmawiał z dziennikarzami i zaatakował go trener Słoweńców. "Zawsze mi to robi..."

W jakim kierunku kształci się „Simi”. Czterokrotny mistrz olimpijski studiuje ekonomię, ale wyznał, że ostatnio nauka nie jest dla niego zbyt łatwa. – Opuściłem już różne zajęcia, a chciałbym zakończyć studia, które są – tak jak wyczynowy sport – dość wymagające. Przez te emocje, które we mnie są po skokach, to muszę czytać książkę trzy razy, by coś w ogóle zapamiętać. To wszystko wina adrenaliny i ekscytacji skokami. Mógłbym się lepiej przygotować do nauki w tamtym roku, ale byłem pochłonięty budową domu.

Piotr Żyła ujawnia kulisy mistrzostw świata. O tym problemie nie mówiło się wiele. Poważne kłopoty?!

Ammann, nazywany kiedyś „Harrym Potterem” skoków, trwa w tej dyscyplinie już dobre 25 lat. Skakał już na igrzyskach w Nagano w 1998 roku, ale to cztery lata później w Salt Lake City nastąpiła niezwykła eksplozja jego formy. Szwajcar wygrał oba olimpijskie konkursy na obiektach w Park City, olimpijski wyczyn powtórzył w 2010 roku w Vancouver. Wtedy Ammann rywalizował z Adamem Małyszem, teraz już nie jest głównym aktorem widowiska, ale z bliska obserwuje Piotra Żyłę i Kamila Stocha, którzy w tym roku kończą 36 lat (Żyła miał urodziny już w styczniu, Stoch będzie mieć w maju) i wciąż są w czołówce. Ba, Żyła jest przecież najstarszym mistrzem świata. Co o ich przyszłości w Pucharze Świata myśli „Simi”? – Czy powinni skakać tak długo jak ja? Dlaczego nie? To poważni sportowcy. Widziałem, że Kamil znalazł swoją regularność w skakaniu już w skokach treningowych na skoczni dużej. Znowu wrócił i pokazał swoje możliwości. Pokazał, że jest mistrzem. Gdy ma się powyżej 35 lat, to jest trudniej i trudniej. Kamil zawsze mówił mi, że nie chcę skakać w Pucharze Świata zbyt długo – powiedział Szwajcar.

Dawid Kubacki na gorąco po odebraniu medalu. Nie miał siły się cieszyć, mówi o tym jak cierpiał

Adam Małysz o złocie Piotra Żyły i zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.