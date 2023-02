Michal Doleżal pokazał się ze swoją żoną publicznie! Były trener polskich skoczków miał do powiedzenia coś piekielnie ważnego

Obowiązki służbowe i praca potrafią zepsuć wiele planów oraz mocno oddziaływać na prywatne życie również sportowców. Niejednokrotnie przekonywali się o tym m.in. skoczkowie narciarscy, których nie oszczędza kalendarz m.in. Pucharu Świata. Teraz znów dosięgło to Adama Małysza i jego żony Izabeli. W swoim najnowszym poście na Instagramie prezes Polskiego Związku Narciarskiego ze smutkiem ujawnił, że nie będzie w stanie spędzić Walentynek u boku Izabeli Małysz.

Adam Małysz miał bardzo ważne przesłanie dla fanów. Nikt nie chciałby podzielić jego losu w Walentynki

- Kochani‼️ Dziś jest jeden z najpiękniejszych dni w roku - święto zakochanych ♥️ Ja spędzę go na wyjeździe, bez mojej Walentynki - napisał "Orzeł z Wisły" w mediach społecznościowych, dodając smutną emotikonę symbolizującą jego obecny nastrój. To jednak nie koniec, bo postanowił przy okazji zwrócić się również do swoich obserwatorów.

Smutne, w jaki sposób Izabela Małysz musi spędzić Walentynki. Nikt nie chciałby podzielić jej losu. Adam Małysz zwrócił się do fanów

"Orzeł z Wisły" postanowił przypomnieć internautów, że nie tylko Dzień Świętego Walentego jest od okazywania sobie uczuć i można miło spędzić czas z drugą połówką również w pozostałe dni w roku, a nawet trzeba. - Pamiętajcie - spędzać czas z ukochanymi należy nie tylko od święta ‼️ - dodał Adam Małysz. Żonie prezesa PZN pozostaje obecnie mieć nadzieję, że jej małżonek postara się po powrocie do domu nadrobić Walentynki.