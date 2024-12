Stefan Horngacher znów na ustach wszystkich. Znaleźli sekret wielkiej formy jego skoczka? Nie do wiary

Dlatego Dawid Kubacki nie jedzie do Engelbergu! Wszystko przez ten problem. Wytłumaczył to Stoeckl

Nikt nie ma wątpliwości, że Pius Paschke to największy wygrany na początku sezonu Pucharu Świata. Niemiec zwyciężył w 5 z 8 konkursów i ma już 220 punktów przewagi w klasyfikacji generalnej nad drugim Danielem Tschofenigiem. Niemieckich kibiców bardziej interesuje jednak zbliżający się Turniej Czterech Skoczni, w którym na zwycięstwo czekają już ponad 22 lata. Przed sezonem raczej mało kto spodziewał się, że to właśnie Paschke będzie ich głównym faworytem, ale występy w Lillehammer, Ruce, Wiśle i Titisee-Neustadt nie pozostawiają wątpliwości. 34-latek stał się prawdziwym dominatorem, który właściwie nie schodzi z podium kolejnych serii, a kluczem do jego genialnej formy ma być ekstremalna pozycja najazdowa, której bliżej przypatrzył się Michał Chmielewski z TVP Sport.

Stefan Horngacher znów na ustach wszystkich. Znaleźli sekret Piusa Paschke?

Paschke przez wiele lat był średniakiem orbitującym pomiędzy Pucharem Kontynentalnym a Pucharem Świata, ale od kiedy Stefan Horngacher objął niemiecką kadrę w 2019 roku, aktualny lider PŚ na dobre wszedł na wyższy poziom. Już początek zeszłej zimy w jego wykonaniu był znakomity - najpierw po raz pierwszy w karierze stanął na podium, a w Engelbergu odniósł pierwsze zwycięstwo. Obniżka formy przyszła jednak w trakcie prestiżowego TCS, ale w tym roku ma być inaczej. Paschke skacze jeszcze lepiej i w Titisee-Neustadt udowodnił, że potrafi wytrzymać presję własnej publiczności. Niemiec stał się regularny i bardzo pewny siebie, a wszystko zaczyna się już na najeździe.

- Oglądaliśmy wideo z tego, jak on najeżdża na próg. I to jest wręcz niemożliwe - powiedział dziennikarzowi TVP Sport Sławomir Hankus, trener SMS Szczyrk. - Paschke wciąż jeździ agresywnie. Kostki do wiązań dotykają górnych krawędzi bolców, a to znak, że on unosi pięty w powietrzu. Jeździ na palcach i tak też się odbija. To jest bardzo specyficzne skakanie, nie każdy jest w ogóle w stanie się tego nauczyć. Takich jak on jest raptem kilku w stawce PŚ. (...) To tak, jakbyś próbował przyjąć pozycję najazdową i odbijać się, nosząc szpilki. Ale bez obcasów - podsumował.

Paschke ma przełamać niemoc Niemców

Najbliższa okazja, aby przyjrzeć się wspaniałym skokom Niemca, już w Engelbergu w dniach 20-22 grudnia. Tradycyjnie będzie to ostatni weekend PŚ przed Bożym Narodzeniem i późniejszym Turniejem Czterech Skoczni. Pierwszy konkurs tego cyklu zaplanowano na 29 grudnia w Oberstdorfie. Niemieccy skoczkowie już przed sezonem zapowiadali, że Złoty Orzeł jest ich wielką motywacją, czemu trudno się dziwić. Sven Hannawald był ostatnim reprezentantem tego kraju, który wygrał TCS w 2002 roku. W dniu ostatniego konkursu najbliższej edycji miną równo 23 lata od jego triumfu, a Paschke ma zakończyć to oczekiwanie.

