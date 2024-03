i Autor: ALEX MARCINOWSKI/SUPER EXPRESS/PAWEŁ SKRABA/SUPER EXPRESS Thomas Thurnbichler, Dawid Kubacki

Tego o relacjach Dawida Kubackiego z trenerem nie było wiadomo. Skoczowie wszystko ujawnili! To on robi to najczęściej

Dawid Kubacki przez lata był jednym z czołowych skoczków reprezentacji Polski. Niestety, w tym sezonie podopieczni Thomasa Thurnbichlera nie radzą sobie najlepiej. Relacje zawodników są znakomite. W materiale nagranym dla TVN skoczkowie odpowiadali na pytania dotyczące wielu kwestii. Okazuje się, że to Dawid Kubacki jest tym, który najczęściej się kłóci się z trenerem. O co?