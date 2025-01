Kamil Stoch miał zakończyć karierę? Namawiał go do tego ojciec! „Oczekiwałem i wręcz tego pragnąłem”

Polski Związek Narciarski opublikował skład na PŚ w lotach w Oberstdorfie. Nie ma na pięcioosobowej liście powołanych kadrowiczów nazwiska Kubackiego, wraca natomiast Piotr Żyła, którego nie oglądaliśmy ostatnio w zawodach na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler ogłosił, że na najbliższe zawody w lotach pojadą: Kamil Stoch, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Jak powiedział szkoleniowiec, Kubacki ma spokojnie trenować w kraju.

Kubacki musi pracować nad techniką

– Zespół trenerów podjął decyzję, że Dawid zostanie w Polsce, aby popracować nad swoją najwyższą formą, pomimo lepszych wyników w ostatni weekend, co dałoby mu miejsce w składzie. Trenerzy widzą to jako najlepszy sposób na doprowadzenie Dawida do najwyższej formy – skomentował Thurnbichler.

Dodał, że kluczem dla Kubackiego jest obecnie poprawienie techniki skakania, co nie byłoby realne na mamucim obiekcie w Niemczech.

– Chcemy wykorzystać dobre warunki treningowe w Polsce i tym samym umożliwić mu większą liczbę powtórzeń skoków, aby poprawić jego technikę – stwierdził trener kadry. – Dawid obecnie robi małe kroki z sesji na sesję i jest na dobrej drodze. Loty narciarskie nie ułatwiłyby mu w tej chwili osiągnięcia celów, dlatego zdecydowaliśmy się trenować w Zakopanem w tym i przyszłym tygodniu, a następnie Dawid dołączy do drużyny na Pucharze Świata w Willingen – podsumował Thurnbichler.

PŚ w lotach Oberstdorf 2025 – program zawodów

24 stycznia, piątek: 14.30 oficjalny trening, 17.00 kwalifikacje

25 stycznia, sobota: 15.00 seria próbna, 16.30 konkurs indywidualny

26 stycznia, niedziela: 14.15 kwalifikacje, 16.00 konkurs indywidualny